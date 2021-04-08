Сингапур, , 14:22 — REGNUM Сингапур выразил соболезнования в связи с внезапными наводнениями, которые обрушились на индонезийские регионы Восточная и Западная Нуса-Тенгара, сообщает Sindonews.

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан заявил, что государство опечалено катастрофами, произошедшими в Индонезии.

«Мне жаль слышать о многочисленных жертвах и разрушениях, вызванных наводнениями и оползнями», — заявил министр иностранных дел Сингапура.

«Мои глубочайшие соболезнования семьям погибших и всему индонезийскому народу», — продолжил он.

Как сообщало ИА REGNUM, штаб национальной полиции Индонезии направил служебных собак для поддержки усилий по поиску жертв наводнений и оползней на островах Адонара и Лембата в провинции Восточная Нуса-Тенггара.

Читайте ранее в этом сюжете: Собаки-ищейки помогают искать пострадавших при наводнении в Индонезии