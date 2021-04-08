Москва, , 14:21 — REGNUM Ассоциация развития киберспорт (АРК) запустила в открытый доступ коммуникационную площадку под названием «Открытый форум про киберспорт». С её помощью любой зарегистрированный пользователь сможет задать свой вопрос, высказать мнение или экспертную точку зрения, сообщают корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе ФКС Москвы.

Директор АРК Павел Голубев «Одна из проблем индустрии киберспорта, которую наша организация стремится решить, — ограниченный доступ к актуальной информации для заинтересованной аудитории. Существует множество закрытых коммьюнити, где обсуждаются важные для киберспорта темы, но попасть в них «со стороны», а, тем более, найти в них нужные ответы достаточно сложно. Для этого мы и запустили открытую дискуссионную площадку, на которой специалисты из индустрии безвозмездно делятся своей экспертизой и опытом. Из плюсов данного формата — индексация поисковыми системами, возможность полилога, открытый профиль участников обсуждений, удобный поиск и структура».

В ближайший планах Ассоциации значатся запуск регулярных онлайн-дискуссий, а также открытого реестра специалистов и организаций в киберспорте. На форуме уже зарегистрировано более 100 специалистов из разных направлений индустрии. Среди них президент Федерации компьютерного спорта города Москвы Александр Горбаченко, совладелец студии киберспортивного контента Евгений Оленев, предприниматель в области киберспортивной инфраструктуры Дмитрий Лукин, профессиональный комментатор Игорь Сопов (SL4M), эксперт в сфере образования Елена Скаржинская, владельцы команд и другие деятели киберспорта.

ИА REGNUM напоминает, что Ассоциация развития киберспорта — это общественная организация, объединяющая киберспортивных специалистов, компании и некоммерческие структуры. Миссия АРК — сделать киберспорт в России самодостаточной и неотъемлемой частью цифрового общества.

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