Москва, 8 апреля 2021, 14:21 — REGNUM Ассоциация развития киберспорт (АРК) запустила в открытый доступ коммуникационную площадку под названием «Открытый форум про киберспорт». С её помощью любой зарегистрированный пользователь сможет задать свой вопрос, высказать мнение или экспертную точку зрения, сообщают корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе ФКС Москвы.
В ближайший планах Ассоциации значатся запуск регулярных онлайн-дискуссий, а также открытого реестра специалистов и организаций в киберспорте. На форуме уже зарегистрировано более 100 специалистов из разных направлений индустрии. Среди них президент Федерации компьютерного спорта города Москвы Александр Горбаченко, совладелец студии киберспортивного контента Евгений Оленев, предприниматель в области киберспортивной инфраструктуры Дмитрий Лукин, профессиональный комментатор Игорь Сопов (SL4M), эксперт в сфере образования Елена Скаржинская, владельцы команд и другие деятели киберспорта.
ИА REGNUM напоминает, что Ассоциация развития киберспорта — это общественная организация, объединяющая киберспортивных специалистов, компании и некоммерческие структуры. Миссия АРК — сделать киберспорт в России самодостаточной и неотъемлемой частью цифрового общества.
Читайте ранее в этом сюжете: Анонсированы новые матчи «Лиги звёзд спорта» по CS:GO