Тюмень, , 14:21 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Об этом 8 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 48 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 апреля коронавирусом заразились 34 019 человек. Выздоровели 31 131 человек, скончались 417 пациентов с COVID-19.