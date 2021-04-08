Екатеринбург, , 14:20 — REGNUM Ветеран труда из Новой Ляли Виктор Слюсарев переедет в новую квартиру благодаря личному вмешательству в ситуацию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Уже сегодня, 8 апреля, 95-летний житель Новой Ляли вместе с дочерью поехал смотреть подобранную для него трехкомнатную квартиру площадью в 60 квадратных метров в новостройке в центре города, сообщает региональный Департамент информполитики.

Это трёхэтажный дом, сданный в конце 2020 года. Если Виктор Петрович одобрит этот вариант, будет запущен процесс оформления жилья и переезда.

Дом, в котором живёт сейчас Виктор Слюсарев, хоть и старый, но не попадает под критерии аварийного, поэтому расселить жильцов возможности нет. Кроме того, Виктор Петрович — ветеран труда, и получает все положенные выплаты и льготы. Однако по закону федеральные деньги на покупку жилья могут получить только ветераны боевых действий. Поэтому у муниципалитета не было механизмов, позволяющих решить вопрос.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева поиском вариантов выхода из ситуации занялся вице-губернатор Сергей Бидонько. К покупке квартиры были привлечены благотворительные средства. Ситуация будет и дальше находиться под контролем руководства региона.

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