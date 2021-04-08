Таллин, , 14:20 — REGNUM В парламенте Эстонии Рийгикогу прошло второе чтение законопроекта о дополнительном государственном бюджете на 2021 год, депутаты поддержали законопроект. Об этом сообщила пресс-служба парламента, отметив, что не были поддержаны все 10 поправок, предложенных оппозиционными партиями.

Согласно законопроекту, объем дополнительного бюджета составит 641 млн евро, он предназначен для помощи жителям Эстонии, предприятиям, обществу и системе здравоохранения в условиях эпидемии коронавируса.

В допбюджете предусмотрены средства на выплату пособий по заработной плате в отраслях, в которых рабочая нагрузка снижена в связи с ограничениями периода COVID-19, а также на выплаты пособий по болезни со второго день болезни, дополнительные меры для поддержания психического здоровья, специальный уход и реабилитация, кризисное управление и меры поддержки туристического сектора, учреждений и деятелей культуры.

В дополнительный бюджет также включена компенсация в размере 117 млн евро лицам, остановившим выплаты во вторую ступень пенсии, что не было учтено в утвержденном в декабре 2020 года госбюджете на 2021 год.