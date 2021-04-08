Нижнекамск, Татария, , 14:42 — REGNUM Жительница Татарии после развода в марте 2021 года объявила, что ее бывший супруг пытался убить их сына. Сообщить ранее она боялась, так как опасалась за жизнь ребенка. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») по факту причинения вреда несовершеннолетнему.

Установлено, что около 15:00 (мск) 24 ноября 2020 года житель Нижнекамска, находясь в квартире по проспекту Химиков, «на фоне внезапно возникшей личной неприязни к своему сыну 2006 года рождения, используя топор в качестве оружия, нанес последнему несколько ударов обухом топора по различным частям тела, а также не менее одного удара рубящей частью топора по правой кисти. Мужчина не смог довести свои преступные действия, направленные на убийство, до конца, так как несовершеннолетний выбежал в подъезд».

Свою вину мужчина признал частично и пояснил, что убивать сына не хотел. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. Назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM также сообщало, 63-летний житель подмосковного Ногинска испытывал к пасынку неприязнь и решил избавиться от него. Однако совершить убийство он хотел не лично, а через посредника. В качестве такового он выбрал гражданина, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы и который якобы был должен ему 700 тыс. рублей. О преступных намерениях стало известно правоохранительным органам.

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