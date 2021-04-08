Вашингтон, 8 апреля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Американская предпринимательница Хлои Кардашьян продемонстрировала свою фигуру «без фотошопа». Она опубликовала фото и видео в своём Instagram-аккаунте 8 апреля.

Toglenn Хлои Кардашьян

Телезвезда подписала публикацию: «Да, я сняла видео, чтобы показать вам, что всё это не фотошоп». Также Хлои Кардашьян в этом же посте рассказала о трудностях принятия себя и негативных комментариях, которые она получала в адрес своей внешности.

Ранее мошенники опубликовали фото Хлои Кардашьян в купальнике, где её фигура выглядит не так, как на снимках звезды в социальных сетях. Пользователи Сети предположили, что предпринимательница обычно «злоупотребляет фотошопом».