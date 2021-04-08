Майкоп, 8 апреля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Адыгее разоблачена афера, связанная с отмыванием (легализацией) денежных средств. Её участниками являлись двое жителей Краснодарского края и еще ряд не установленных пока лиц, сообщили 8 апреля в пресс-службе МВД по республике.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

В общей сложности руководители крупных предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции похитили у банка свыше 2 млрд рублей. Они отдавали указания наемным бухгалтерам перечислять похищенные у банка денежные средства на счета открытых в том же кредитном учреждении ООО. Эти общества с ограниченной ответственностью были созданы специально, для прикрытия истинной цели злоумышленников.

Деньги выводились в том числе и за рубеж. В рамках расследования были проведены несколько десятков обысков на территории Адыгеи, Краснодарского края и Москвы.

В настоящее время двое злоумышленников задержаны, проводится розыск других виновных лиц, предпринимаются меры для возвращения выведенных за границу РФ активов и возмещения ущерба банку.