Москва, , 14:17 — REGNUM Уже даже сложно сказать, сколько санкций против «Северного потока — 2» было введено или как минимум разработано и обсуждено. Новый этап давления на проект указывает на значительную степень озадаченности США и их очевидное желание забрать себе рынок нефти в Европе, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«Тем не менее позиция Вашингтона, с выделением отдельного спецпредставителя, кажется довольно агрессивной, и это может «задеть за живое» немецкий бизнес, который очень сильно надеется на завершение проекта.

При этом мы уже видели несколько санкционных портфелей против «Северного потока — 2», и ни один из них не стал серьезной угрозой. Выведение же отдельного представителя для переговоров выглядит очень сомнительным еще и в том ключе, что в случае провала плана по ограничению строительства у США будет «отдельный виновный». Всё это выглядит как запасной план, в котором Белый дом готовит «план отступления».

Также очевидно, что если бы США могли реально помешать строительству, то, скорее всего, это уже было бы сделано. Новому президенту США сейчас важно не растерять союзников, которых у США после Трампа осталось и так не очень много. Особенно в Европе.

В итоге США попали в очень щепетильную ситуацию, где, с одной стороны, они уже обозначили свое четкое намерение по ограничению строительства, а с другой стороны, реальных инструментов для этого «здесь и сейчас» нет.

Вот и приходится создавать вид активной и бурной деятельности, с выделением специального человека под эти задачи, который в итоге может оказаться и крайним, в случае провала инициативы и запуска «Северного потока — 2», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американское министерство юстиции подготовило два пакета санкций против «Северного потока — 2».

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