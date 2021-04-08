Берлин, , 14:20 — REGNUM Первый квартал 2021 года оказался наихудшим для авторынка Германии с начала статистических наблюдений. Об этом сообщает Немецкая федерация автомобильных импортеров (VDIK).

Так, согласно данным, опубликованным Федеральным управлением по вопросам транспортных средств Германии (KBA), немецкий автомобильный рынок продемонстрировал худшее начало года из-за длительного воздействия пандемии. С января по март были проданы 656 452 новых автомобиля, что на 6,4% меньше, чем в 2020 году. Кроме того, продажи автомобилей в первом квартале 2021 года в Германии оказались на 25% меньше, чем в 2019 году.

При этом в марте 2021 года на немецком авторынке было реализовано на 29% больше автомобилей, чем в марте 2020 года (на 8% меньше по сравнению с мартом 2019 года). Всего за месяц было продано 373 900 машин.

По словам главы VDIK Рейнхарда Цирпеля, «рост в марте существует только на бумаге».

«Отрасль не ожидала, что первый квартал 2021 года будет ещё более мрачным, чем и без того крайне плохой период прошлого года», — отметил он.

Напомним, за январь 2021 года дилеры продали в Германии 169 754 новых автомобиля — на 31% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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