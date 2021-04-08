Волгоград, , 14:27 — REGNUM За призывы к осуществлению экстремистской деятельности осуждён 41-летний житель Камышина Волгоградской области. Мужчина в социальной сети резко высказался о повышении пенсионного возраста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в объединённой пресс-службе судов региона.

Волгоградец на открытой странице сообщества «Россия против повышения пенсионного возраста» в одной из социальных сетей оставил неприемлемый комментарий. В нём содержались призывы к «совершению активных насильственных действий» в отношении представителей власти, а также лиц конкретной национальности. Суд посчитал комментарий призывом к воспрепятствованию законной деятельности государственных органов, соединённым с насилием либо угрозой его применения, к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти или вражды.

Подсудимый признал свою вину в полном объёме, раскаялся в содеянном, приговором Камышинского городского суда его отправили на один год в колонию-поселение с лишением права заниматься администрированием сайтами.

Защита мужчины подала апелляцию, в которой просила освободить клиента от уголовной ответственности и ограничиться штрафом, поскольку камышенец принёс публичные извинения и перевёл три тысячи рублей в благотворительный фонд.

«Суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для удовлетворения апелляционной жалобы стороны защиты, поскольку перевод денежных средств в благотворительный фонд и публикация извинений в печатном издании с незначительным тиражом не позволяет компенсировать негативные изменения, причинённые преступлением охраняемым уголовным законом общественным отношениям в сфере основ конституционного строя и безопасности государства», — говорится в официальном сообщении.

Приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.