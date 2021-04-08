Ереван, , 14:17 — REGNUM Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал в суд на действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 8 апреля сообщается на сайте судебной информации datalex.am.

Роберт Кочарян Facebook.com/presidentrobertkocharyan

Уточняется, что, помимо Пашиняна, ответчиком в иске выступает Армения, рассмотрение дела будет вести судья из Еревана Артур Мкртчян.

«Требование иска — подтверждение факта нарушения права истца на справедливое судебное разбирательство, возмещение нематериального ущерба, нанесенного в результате подобного нарушения», — говорится в сообщении.

Кроме того, Кочарян требует, чтобы суд обязал нынешнего премьер-министра страны публичным образом опровергнуть высказанные им в отношении истца утверждения, а также возместить нанесенный истцу клеветой нематериальный ущерб. При этом общий размер ущерба оценивается истцом в 4 млн драмов (свыше $7,4 тыс. по текущему курсу).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве прошли продуктивно.