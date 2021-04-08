Березовский, , 14:14 — REGNUM Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль проведение проверки по факту избиения врача, приехавшего на вызов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Об инциденте, произошедшем в городе Березовский днём 6 апреля сообщили ранее СМИ. На прибывшую по вызову женщину из городской поликлиники набросились со спины и наносили удары кулаками.

«По предварительным данным на пострадавшую накинулась женщина и причинила травмы головы, её личность уже установлена», — отметили в прокуратуре.

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