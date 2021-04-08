Челябинск, , 14:13 — REGNUM В Челябинской области сотрудница управления социальной защиты населения города Чебаркуля подозревается в мошенничестве во время получения выплат. Об это сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что в 2020 году эта гражданка сдала в органы соцзащиты документы о своих доходах и о доходах супруга с целью оформить денежную выплату на ребенка, но получила отказ, так как размер среднедушевого дохода превышал величину прожиточного минимума. После этого он предоставила заниженные данные и получила более 160 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Идут следственные действия.