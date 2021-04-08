Москва, 8 апреля 2021, 14:13 — REGNUM Американская сторона искусственно сдерживает сотрудничество с Россией в экономике и науке, хотя это является очень важным компонентом всего комплекса взаимоотношений. Об этом 8 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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По его словам, бизнесменам в США настоятельно рекомендуют отказаться от участия в проходящих в России форумах, а учёным советуют прекратить взаимодействие с коллегами из РФ
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на последние шаги и высказывания со стороны США, президент РФ Владимир Путин продолжает оставаться сторонником выстраивания добрых отношений с американскими властями «как минимум в тех областях, которые выгодны» РФ.
При этом он подчеркнул, что враждебность и непредсказуемость действий США обязывают Россию быть готовой к худшим сценариям развития отношений между двумя странами.