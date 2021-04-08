Воронеж, , 14:10 — REGNUM Семь человек получили травмы в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Воронеже днём 8 апреля, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Авария произошла на Ленинском проспекте у д. 123 около 12:08, столкнулись два пассажирских автобуса ПАЗ, оба следовали по 122 маршруту. По предварительным данным, автобусы двигались в попутном направлении со стороны мкр. Отрожки в сторону улицы Димитрова. При перестроении на подъезде к остановке общественного транспорта они столкнулись, причем один из автобусов после столкновения по инерции отбросило на припаркованный на обочине полуприцеп грузового автомобиля.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семь пассажиров маршруток, все они госпитализированы.

Полиция начала проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.