Киев, , 14:24 — REGNUM Очередное информационное сообщение с обвинениями в адрес России направила в Международный уголовный суд (МУС) украинская сторона. Оно касается событий 2014−2015 годов в Иловайске и Донецком аэропорту, говорится в сообщении на сайте офиса генерального прокурора Украины.

Обращение в МУС подписал и направил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов. В нём утверждается, что представители РФ и подконтрольные им незаконные вооруженные формирования ответственны за серьёзные нарушения международного гуманитарного права в Донецкой области.

Это «вероломное убийство и ранение украинских военных» в Иловайске 29 августа 2014 года и в Донецке, где 19−21 января 2015 года происходили бои за аэропорт. Сообщение подготовлено на основе материалов уголовных дел, фото и видео из открытых источников, вещественных доказательств.

В ведомстве утверждают, что военные и автомобиль Красного Креста попали под огонь в районе Иловайска, где был организован «зеленый коридор» для отвода силовиков, якобы сложивших оружие. Возле Иловайска погибли 366 украинских военных, 429 были ранены, 300 попали в плен и 24 пропали без вести.

В районе Донецкого аэропорта ополченцы произвели подрыв якобы под предлогом «режима тишины», в результате чего погибли 25 украинских военных, а 22 попали в плен.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Верховная рада Украины объявила Россию «страной-агрессором» из-за конфликта в Донбассе, хотя власти РФ не раз заявляли, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и заинтересованы в преодолении Киевом кризиса.

1 апреля 2021 года украинское минобороны обнародовало доклад о якобы готовящемся введении российских войск на территорию Донбасса и намерении Москвы продвинуться вглубь Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для любых других стран.

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