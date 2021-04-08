Красноярск, , 14:10 — REGNUM В Красноярске ветерана Великой Отечественной войны обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры города. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в краевой прокуратуре.

Ведомство провело проверку исполнения законодательства о лекарственном обеспечении. Выяснилось, что учреждение здравоохранения в течение трёх месяцев не выдавало льготные рецепты на бесплатные лекарства ветерану Великой Отечественной войны, инвалиду второй группы.

Между тем эти лекарства являются жизненно необходимыми для ветерана. Ему пришлось приобретать их за свой счёт.

Прокуратура внесла представление главврачу больницы. Ветеран обеспечен необходимыми лекарственными препаратами.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальскому краю на 1,2 млн рублей увеличен объём федеральных средств на лекарственное обеспечение льготников.

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