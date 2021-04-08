Рига, , 14:10 — REGNUM Одними из главных пострадавших в ситуации с распространением эпидемии коронавируса в Латвии оказались семьи с подростками. Об этом сообщил инфопортал Diena со ссылкой на данные социальных служб и результаты опроса, проведённого Центром психотерапии.

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Так, в первом квартале нынешнего года зарегистрировано более 500 происшествий в семьях, когда потребовалось вмешательство социальной службы. Это почти на четверть выше, чем за соответствующий период 2020 года. Сообщается, что за год существенно увеличилось число подростков, пострадавших от насилия в семье или склонных к суицидальным мыслям.

Специалисты обращают внимание, что подростки остро реагируют на конфликты между родителями. Как минимум каждый третий конфликт взрослых, завершившийся вызовом социальных служб, проходил в присутствии детей. Обострение проблем наблюдается не только в проблемных семьях, но и семьях, которые не попадали в поле зрения правоохранительных органов или социальных служб.

Проведенный Центром психотерапии для подростков и молодежи опрос показал, что много молодых людей в возрасте от 12 до 19 лет оценивают свое душевное состояние как критическое. 55% подростков заявили, что их психическое здоровье ухудшилось, 20% указали, что оно ухудшилось сильно. 70% признали, что испытывают подавленность, депрессию, 79% сталкиваются с трудностями в учебе, а более 60% испытывают навязчивые мысли или легко раздражаются.