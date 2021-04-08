Москва, , 14:08 — REGNUM Правительство России рассмотрит комплексные изменения в правила применения режима свободной таможенной зоны, сообщил 8 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, планируется расширение возможностей резидентов особых экономических зон (ОЭЗ). Для них упростят порядок прохождения таможенных процедур по материалам и изделиям, которые будут применяться при строительстве, ремонте и техобслуживании оборудования, а также для научных исследований.

Глава правительства отметил, что изменения позволят увеличить капиталовложения в экономику регионов, где расположены ОЭЗ.

«А это Калининградская область, Крым, порт Владивосток и другие», — сказал он.