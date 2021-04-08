Ростов-на-Дону, , 14:03 — REGNUM День космонавтики в Ростовской области отметят в онлайн-формате. Акции и челленджи донская молодёжь проведёт с 10 по 12 апреля, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

В частности, пользователям социальных сетей предлагают принять участие в челленджах «Космический костюм» и «Первые в космосе», стать автором рассказа на тему «Мечты о космосе» и исполнить песню «Трава у дома» в рамках акции «Космический кавер».

Победителей определят 13 апреля по числу «лайков».