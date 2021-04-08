Бишкек, , 14:03 — REGNUM Рост числа преступлений, в том числе особо тяжких, может быть связан с недавно проведенной президентом Киргизии Садыром Жапаровым амнистией, в ходе которой было помиловано несколько сотен заключенных. Об этом заявил депутат Жанар Акаев на заседании парламента сегодня 8 апреля.

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«Кто вышел из тюрем? Где гарантии, что они не будут совершать преступления вновь? В стране стало страшно жить», — отметил парламентарий.

По его словам, сейчас в республике людей грабят на улицах даже в дневное время, при этом система видеонаблюдения «Безопасный город» мало помогает в розыске преступников.

«Люди в кепках и масках творят всё, что захотят, не обращая внимания на камеры уличного наблюдения. Скоро о нашей стране начнут писать, что Киргизия — страна, в которой никто не может чувствовать себя в безопасности», — резюмировал Акаев.

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