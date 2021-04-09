Татарстан, 8 апреля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В селе Кожаевка Спасского района Татарии в развалинах сгоревшего дома обнаружили тела двоих престарелых жителей. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

61.mchs.gov.ru Пожарные

Инцидент, по версии следствия, произошел в ночь с 7 на 8 апреля. Односельчане слишком поздно заметили пожар в одном из частных домов. Прибывшие пожарные расчеты обнаружили горящим открытым пламенем деревенский дом. При разборе завалов после тушения огня были найдены тела супружеской пары — 75-летнего мужчины и 73-летней женщины.

Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в селе Бестужево Устьянского района Архангельской области произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

Читайте также: В Архангельской области при пожаре погибла супружеская пара

Читайте также: Семейная пара погибла на пожаре в Саратовской области