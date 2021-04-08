Ханты-Мансийск, , 14:02 — REGNUM В Олимпийских играх в Токио примут участие двое пловцов из Югры. Анна Егорова из Ханты-Мансийска и Илья Дружинин из Сургута прошли отбор на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службы муниципалитетов.

Анна Егорова завоевала золото на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 04:04:10. Таким образом, девушка установила рекорд России. Илья Дружинин завоевал серебряную медаль чемпионата России на дистанции 800 метров.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но была перенесена из-за пандемии коронавирусной инфекции и должна состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.