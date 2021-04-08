Киев, , 15:07 — REGNUM Трём российским морякам в течение трёх лет запрещено посещать Украину, так как они побывали в Крыму. Об этом сообщает 8 апреля пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Моряки, по мнению украинской стороны, нарушили порядок въезда в Крым. На полуострове они побывали в сентябре 2020 года. Это обстоятельство выяснилось 7 апреля, когда пограничники оформляли судно из Турции в морском торговом порту Николаева.

Российским морякам отказали в пропуске и запретили им въезд в Украину на трёхлетний срок за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию».

Как сообщало ИА REGNUM, Киев продолжает считать Крым, ставший частью России в 2014 году, своей территорией. Российское руководство ранее подчёркивало, что вопрос принадлежности полуострова окончательно закрыт.

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