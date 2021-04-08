Белфаст, Великобритания, , 14:03 — REGNUM Во время беспорядков, которые произошли в Белфасте (Северная Ирландия), пострадали семеро полицейских. Об этом 8 апреля сообщает федерация полиции Северной Ирландии.

«По последней информации, которой я обладаю, еще семь полицейских пострадали прошлой ночью. И это только те офицеры, о травмах которых сообщается», — заявил председатель полицейской федерации Марк Линдси.

Также он уточнил, что у правоохранителей в основном диагностированы переломы ног и сотрясение мозга.

Отметим, стычки между лоялистами и националистами в Белфасте с использованием камней и пиротехник начались на минувшей неделе. В ночь на 8 апреля между сторонами снова произошла драка, в ходе которой они бросали петарды и зажигательные бомбы через забор, который разделяет их кварталы, а также угнали и сожгли городской автобус.