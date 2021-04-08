Джакарта, , 13:59 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 5504 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 8 апреля 2021 года в Индонезии выявили 1 552 880 носителей коронавируса.

Согласно полученным данным, в Индонезии за сутки подтвердили 7640 вылеченных от коронавируса пациентов. Всего побороть коронавирус смогли 1 399 382 человека.

В период с 7 по 8 апреля 2021 года в Индонезии от COVID-19 умерли 163 пациента. Эпидемия унесла жизни 42 227 человек.

В Индонезии зарегистрировано 111 271 активный случай COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, число выздоровевших пациентов в Индонезии составляет 89,9% от всех заразившихся коронавирусом.

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