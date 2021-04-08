Киев, , 14:06 — REGNUM Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выражала личное мнение, говоря об «украинском русском языке». Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью радио «Новое время».

Он отметил, что офис президента Украины не поднимает вопросы, связанные с языком.

«Мы, наоборот, не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это частное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел о том, что нет монополии на русский язык у одной страны», — сказал Тимошенко.

Напомним, ранее Мендель заявила, что Россия не обладает монопольным правом на русский язык, а на Украине якобы существует своя, украинская версия русского языка.

Читайте также: Пресс-секретарь Зеленского: «Страна так и не заговорила по-украински»

Аналогичное мнение выразил министр иностранных дел Украины Арсен Аваков. Он назвал себя «русскоязычным украинским националистом», а также призвал развивать «наш» русский язык, на котором разговаривают миллионы граждан страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Украины стал пропагандистом «нашего» русского языка