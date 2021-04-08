В офисе президента Украины открестились от слов пресс-секретаря Зеленского
Киев, 8 апреля, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выражала личное мнение, говоря об «украинском русском языке». Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью радио «Новое время».
Он отметил, что офис президента Украины не поднимает вопросы, связанные с языком.
Напомним, ранее Мендель заявила, что Россия не обладает монопольным правом на русский язык, а на Украине якобы существует своя, украинская версия русского языка.
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Аналогичное мнение выразил министр иностранных дел Украины Арсен Аваков. Он назвал себя «русскоязычным украинским националистом», а также призвал развивать «наш» русский язык, на котором разговаривают миллионы граждан страны.