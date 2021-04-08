Ставрополь, , 13:58 — REGNUM В Ставропольском крае стали фигурантами уголовного дела двое сотрудников ГИБДД. Их уличили в выдаче водительских удостоверений за денежное вознаграждение.

Под коррупционную статью попали начальник отделения экзаменационной работы регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД ОМВД в городе Пятигорске Юрий Д. и государственный инспектор того же подразделения Василий Д., сообщили 8 апреля в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как установлено следователями, в 2020 году задержанные правоохранители получили один 18 тыс. рублей, другой — 15 тыс. рублей от учащегося автошколы Пятигорского техникума экономики и инновационных технологий и курсанта автошколы частного учреждения дополнительного профессионального образования «Профи». За взятки подозреваемые должны были принять у них экзамены без проверки знаний правил дорожного движения и навыков управления автомобилем.

Оба фигуранта задержаны. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения, устанавливаются другие возможные эпизоды незаконной деятельности двоих сотрудников ГИБДД.