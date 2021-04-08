Москва, , 13:58 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку 8 апреля. А накануне, 7 апреля, президент России Владимир Путин освободил от должности главы Тувы Шолбана Кара-оола. Весенний губернаторопад всё-таки начался, прокомментировал ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

«Весенний губернаторопад всё-таки начался. Вслед за малоинтересной отставкой Шолабана Кара-оола (Тува) последовал прогнозируемая, но значимая отставка губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Сейчас регион возглавит сенатор Алексей Русских (КПРФ). Отставка Морозова — это аппаратное поражение куратора внутренней политики Сергея Кириенко. Конечно, «Ростех» позиций в регионе не сдаст, но система принимает решение договариваться с «коммунистами», а не «мочить» их, как это пытался делать Морозов в Ульяновске и Димитровграде.

Ульяновская область снова становится «красной», хотя во многом эта окраска лишь стилистическая. КПРФ перед выборами в Госдуму получает еще один регион — и это значимый сигнал о согласии внутрисистемных акторов. Впрочем, возможно, Ульяновская область получена КПРФ в «обмен», и в ближайшее время мы увидим отставку Валентина Коновалова (Хакасия).

Дмитрий Михайличенко В любом случае, новые отставки губернаторов будут, а резонансные задержания (в стилистике Белозерцева-Гейзера) также возможны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Морозов добровольно подал в отставку «для того, чтобы в полном объеме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне». По его словам, он намерен баллотироваться в Госдуму.

Морозов занимал пост губернатора 16 лет — с января 2005 года.