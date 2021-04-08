Рязань, 8 апреля 2021, 14:03 — REGNUM Исполняющего обязанности заместителя главы города в сфере благоустройства и ЖКХ назначила мэр Рязани Елена Сорокина. Об этом она сообщила 8 апреля на своей странице в социальной сети. На «расстрельную» должность пришёл Борис Ясинский.
По словам градоначальника, поскольку администрация Рязани работает не в полном составе, то нагрузка на заместителей — колоссальная. Городские власти сейчас должны сосредоточиться на благоустройстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и транспорте. На должность исполняющего обязанности заместителя главы города в сфере благоустройства и ЖКХ назначен Борис Ясинский.
В феврале 2021 года в Рязани был объявлен конкурс на замещение вакансий руководящих должностей сферы городского хозяйства. На 4 вакансии заявились 25 претендентов, конкурсная комиссия проверяет предоставленных ими документы.