Уфа, , 13:58 — REGNUM Мужчину заподозрили в вооруженном ограблении магазина в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что стражи порядка Мечетлинского района получили сообщение о том, что в магазине неизвестный мужчина, угрожая сотруднику торговой точки пистолетом, выхватил у продавца пакет с продуктами и скрылся. Вскоре стражи порядка задержали 55-летнего неработающего подозреваемого, проживающего в селе Большеустьинское.

Отмечается, что во время задержания мужчина распивал спиртные напитки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя.

По предварительной версии, подозреваемый не ел несколько дней, он в нетрезвом состоянии зашел в торговую точку, прихватив свой травматический пистолет.

«Ничего не подозревающая продавщица положила ему в пакет палку колбасы, буханку хлеба, две бутылки водки, сигареты и зажигалку, затем выставила счет в 1120 рублей. Далее грабитель сообщил, что у него нет денег, после чего достал из кармана пистолет и начал угрожать и пытаться отобрать у женщины продукты. Кассирша, опасаясь за свою жизнь, сдалась и, когда злоумышленник убежал, вызвала полицейских», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что у подозреваемого имелось разрешение на хранение охотничьего ружья и травматического пистолета. Стражи порядка изъяли похищенные продукты и оружие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину обвинили в покушении на убийство продавца.