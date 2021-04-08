Уфа, 8 апреля 2021, 13:58 — REGNUM Мужчину заподозрили в вооруженном ограблении магазина в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба МВД по региону.
Сообщается, что стражи порядка Мечетлинского района получили сообщение о том, что в магазине неизвестный мужчина, угрожая сотруднику торговой точки пистолетом, выхватил у продавца пакет с продуктами и скрылся. Вскоре стражи порядка задержали 55-летнего неработающего подозреваемого, проживающего в селе Большеустьинское.
Отмечается, что во время задержания мужчина распивал спиртные напитки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя.
По предварительной версии, подозреваемый не ел несколько дней, он в нетрезвом состоянии зашел в торговую точку, прихватив свой травматический пистолет.
Отмечается, что у подозреваемого имелось разрешение на хранение охотничьего ружья и травматического пистолета. Стражи порядка изъяли похищенные продукты и оружие.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину обвинили в покушении на убийство продавца.