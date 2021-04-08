Нур-Султан, , 13:59 — REGNUM Российская сторона ожидает от Ирана скорейшей ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которую страны «каспийской пятёрки» подписали в 2018 году. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 8 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

«Ожидаем, что в Иране завершатся как можно скорее процедуры по ратификации Конвенции о правовом статусе Каспия, которая была подписана три года назад в Актау», — сказал Лавров.

Он добавил, что после ратификации Ираном этот важнейший документ вступит в силу, и это укрепит фундамент взаимодействия государств на Каспийском море.

Как сообщало ИА REGNUM, подписанный 12 августа 2018 года документ является бессрочным. К настоящему моменту Конвенцию по Каспию ратифицировали Туркмения, Казахстан, Азербайджан и Россия.

Читайте также: Зариф бьется за Конвенцию по Каспию