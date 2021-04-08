Калуга, , 14:19 — REGNUM Потребление электроэнергии в энергосистеме Калужской области в марте 2021 года увеличилось на 9,2% по сравнению с мартом 2020 года. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Смоленской, Брянской и Калужской областей» (Смоленское РДУ).

По оперативным данным, потребление электроэнергии в энергосистеме Калужской области в марте 2021 года составило 709,4 млн кВт∙ч, что на 59,5 млн кВт∙ч больше объема потребления в марте 2020 года. Рост потребления электроэнергии в Калужской области в марте 2021 года обусловлен влиянием температурного фактора — среднемесячная температура наружного воздуха в марте 2021 года оказалась на 5,5°С ниже температуры марта 2020 года. Потребление электроэнергии в Калужской области за январь — март 2021 года составило 2051,5 млн кВт∙ч, что на 9,3% выше аналогичного показателя 2020 года. Электростанции области в марте 2021 года выработали 26,3 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 3,9% меньше выработки за март 2020 года. Выработка электроэнергии в энергосистеме за январь — март 2021 года составила 87,8 млн кВт∙ч, что на 6,9% выше аналогичного периода 2020 года.

Дефицит производства электроэнергии на территории энергосистемы Калужской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Суммарный переток в энергосистему Калужской области в марте 2021 года составил 683,1 млн кВт∙ч., за январь — март 2021 года — 1963,7 млн кВт∙ч. В марте 2020 года и январе — марте 2020 года аналогичный показатель составил 622,5 млн кВт∙ч и 1794,8 млн кВт∙ч соответственно.

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