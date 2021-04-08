, 13:53 — REGNUM Латвийская общественность горячо обсуждает оглашенную на заседании правительства страны информацию о расходах на созданное в условиях эпидемии коронавируса Бюро проекта вакцинации.

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Большинство комментариев к новостям по теме в социальной сети Facebook сводится к вопросам «Чем вообще занимается эта организация?» и «Почему чиновники, а не врачи получают такие деньги?».

Возмущение латышей вызвали данные о том, что общая зарплата девяти работников Бюро проекта вакцинации за 41 день работы составила 74 697 евро (примерно 8 300 евро на каждого). Зарплата главы бюро Эвы Юхневичи за тот же период составила 10 396 евро.

При этом полный (восьмичасовой день) за этот период в бюро отработали лишь два сотрудника. Авторы критических комментариев в соцсетях подсчитали, что за один день работы в бюро его чиновники получают до 262 евро.

Бюро проекта вакцинации Латвии было создано в начале 2021 года как орган, регулирующий вопросы вакцинации. Однако, как признали на заседании правительства, эти функции уже так или иначе выполняют ведомства министерство здравоохранения и министерство социальных дел, а также специальная комиссия госканцелярии.