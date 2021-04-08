Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Пакетики с кетчупом активно скупаются в США с интернет-аукциона eBay на фоне общенационального дефицита, вызванного пандемией коронавируса, сообщает 7 апреля New York Post.

По мере того как американские рестораны всё чаще сталкиваются с проблемой поиска поставщиков популярной заправки, пользователи интернет-площадки увидели в этом возможность: так, согласному из предложений, всего за $9,99 можно заказать упаковку по 50 пакетиков, тогда как другой продавец предлагал 100 пакетиков по $11,99.

Цены на пакетики кетчупа подскочили на 13% с января 2020 года на фоне возросшего спроса. И компании Heinz, крупнейшему производителю на рынке, пришлось принимать соответствующие меры.

Известный бренд кетчупа призывает рестораны проявить терпение, пока компания работает над увеличением производственных мощностей на 25%, чтобы выпускать более 12 миллиардов «пакетиков» в год.