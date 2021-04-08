Москва, , 13:53 — REGNUM Государственные и муниципальные заказчики смогут использовать типовые проекты при строительстве объектов социальной и транспортной инфраструктуры, сообщил 8 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он рассказал, что правительство обсудит законопроект, вносящий дополнения в Градостроительный кодекс и допускающий типовое проектирование в сфере капитального строительства.

«Речь идёт, прежде всего, о новых школах, детских садах, поликлиниках, дорогах и других объектов социальной, транспортной инфраструктуры, которые делают город комфортным для людей. Строить их нужно качественно и при этом без лишних затрат времени и средств», — заявил Мишустин.

По его словам, изменения позволят не разрабатывать документацию каждый раз заново, позволят сэкономить время и бюджетные средства.