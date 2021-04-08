8 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 15:00 — REGNUM Японские власти и СМИ дежурно «протестуют» против любых событий на российских Курильских островах: будь то строительство жилья и предприятий, прокладка асфальтированных дорог, налаживание интернета, не говоря уже о военных маневрах ограниченного контингента Вооруженных сил России.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Сегодня удивила реакция сынов Страны восходящего солнца на… тренировки в преддверии Олимпиады в Токио олимпийской сборной России по серфингу, проходящие на приближенных к климатическим условиям Японии пограничных с ней южных Курильских островах. Казалось бы, уж спортсменов-то оставили в покое. Ан нет! «Проведение сборов на северных территориях это — демонстрация понимания позиции властей России, которая усиливает контроль над южными Курилами», — считает солидное японское издание Yahoo News Japan. Бдительные редакторы издания так назвали свою статью по столь растревожившему их поводу: «Олимпийская сборная России по серфингу проводит на северных территориях сборы и называет острова «родиной». Так российское правительство выражает свою позицию?»

Подобно сводке из района боевых действий Yahoo News Japan сообщает, что «по информации Российской федерации серфинга, 31 марта шесть спортсменов начали тренировки на острове Кунашир. Это первые сборы на северных территориях. Они будут проходить примерно две недели. Отвечая на вопросы российских СМИ, представитель федерации заявил: «Сборы на Курилах стали отправной точкой исследования серф-локаций нашей Родины». Тем самым он подчеркнул, что «южные Курилы являются российской территорией, и разместил фотографии в социальной сети». Да еще поделился впечатлением о месте проведения спортивных сборов: «Я удивился, что здесь такие прекрасные условия. Это идеальное место для тренировок, поскольку море, температура воды и волны походят на те, которые будут на Олимпиаде». Тут же следует вывод о том, что, направив спортсменов на Кунашир, Москва «демонстрирует понимание позиции российских властей, которые усиливают контроль над северными территориями».

Серфинг

Редакторы издания цели добились, возбудив японцев столь ужасной «провокацией» российских властей. Вот как они восприняли весть о спортсменах-серфингистах на Курильском острове:

Сборы на островах, незаконно захваченных Россией. Это — незаконное проникновение в Японию, поэтому российскую сборную следует не пускать на Олимпиаду.

Абэ встречался с президентом Путиным более 20 раз? Абэ создавал видимость, что два острова вернут уже сейчас, перед выборами запускал рекламные шары, но реальность налицо. Я думаю, многие понимали, что будет именно так. Восемь лет были потрачены впустую. Orc Для чего премьервстречался с президентомболее 20 раз? Абэ создавал видимость, что два острова вернут уже сейчас, перед выборами запускал рекламные шары, но реальность налицо. Я думаю, многие понимали, что будет именно так. Восемь лет были потрачены впустую.

Сиба-ину Россия нарушила пакт о нейтралитете и сослала в Сибирь японцев, многие из которых умерли. Такое непростительно. Худший враг, которому нельзя доверять, — Россия. Надо уже отказаться от попыток мирного урегулирования территориальной проблемы и реагировать адекватно, учитывая интересы Японии.

Торо У Японии отобрали северные территории и (острова) Такэсима. Япония — жалкая страна.

Oio Россия сильная, а Япония — нет. В этом вся суть. У международного сообщества нет эффективных законов. Естественно, нет полиции и нейтральных войск. Японцы должны понять, что они живут в жестоком обществе, в котором господствует только военная мощь.

Ara Надоело уже слышать о фактическом контроле. За 76 лет в Японии было правительство, которое всерьез пыталось противостоять СССР и России? Для России Япония — это страна, которую легче всех контролировать. Сборы серфингистов — это очередной удар. Следует быть бдительным, чтобы на тебя не смотрели свысока и не требовали экономической помощи.

Ханкоби Россия оккупировала четыре острова, когда японская армия уже сложила оружие. Это месть за проигрыш в русско-японской войне. Японские войска победили Балтийский флот — это высшее унижение. Единственный способ вернуть острова — это война.

Aqr Политика Абэ была крайне неудачной. Во времена Ельцина надо было предложить России больше денег за острова, и тогда территориальной проблемы не было бы. Также стоит поссорить Россию с Китаем и наблюдать за их крушением из безопасного места. Жаль…

Bb1 Это не провокация со стороны России. Для нее южные Курилы — это такая же своя территория, как и другие регионы. Спортсмены и большинство россиян, наверное, считают так же. Япония беспомощна.

Mas Был шанс во время распада СССР. Также Японии не стоило отдавать регионы, захваченные во время сибирской кампании (вооруженной интервенции 1918−1925 гг. — А. К.). Можно было сделать буферную зону с центром во Владивостоке, и тогда проблема островов не возникла бы.

Kha Прошло уже 75 лет. На южных Курилах живут люди. Возврат, скорее всего, нереален. Надо было требовать вернуть острова вместо компенсации за интернирование в Сибирь японских солдат и их смерть. Японское правительство не умеет вести переговоры.