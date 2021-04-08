Саратов, , 14:01 — REGNUM С начала пандемии в Саратовской области коронавирус унес жизни 40 медицинских сотрудников. Об этом 8 апреля заявил замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

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В этом году 1716 медикам, заболевшим COVID-19 на рабочем месте, выплатили компенсации. В 2020 году выплаты получили 1677 сотрудников медучреждений. Порядка 4052 случаев заболеваний зарегистрировано всего среди медорганизаций, подведомственных минздраву, добавил Шувалов.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации на 8 апреля, в Саратовской области от коронавируса умерли еще шесть человек — четыре женщины и двое мужчин в возрасте от 19 до 82 лет. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 857 жителей Саратовской области.

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