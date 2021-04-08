Вашингтон, , 14:43 — REGNUM Военные учения, которые проводят США и Южная Корея, важны. Об этом 8 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Представитель Пентагона напомнил, что недавно военные двух стран провели совместные учения, однако их формат был сокращён из-за пандемии коронавируса, подчеркнув, что данные учения носят исключительно оборонительный характер.

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Отвечая на вопрос журналистов о баллистической ракете малой дальности, запуск которой был произведён КНДР 25 марта, Кирби отметил, что эксперты продолжают анализ имеющихся данных.

Затрагивая вопрос о политики США в отношении Пхеньяна пресс-секретарь подчеркнул, что целью данной политики является денуклеаризация Корейского полуострова, и обсуждение путей достижения этой цели будет вестись в тесном взаимодействии с Южной Кореей.

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