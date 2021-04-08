Петрозаводск, , 14:26 — REGNUM В Республике Карелия с начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции привилось уже более 63,2 тыс. жителей. Для большего охвата населения в столице республики Петрозаводске 8 апреля открылся новый прививочный пункт — в Центре медико-биологических исследований КарНЦ РАН. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

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По его словам, в настоящее время в республике работают 30 стационарных и 43 мобильных пункта вакцинации. Первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 41 897 (66,2% от объёма поступившей вакцины) жителей Карелии, полностью вакцинировались 30 126 человек (47,6% от объёма поступившей вакцины). В том числе сделали прививку 18 469 (44,1% от общего количества) граждан в возрасте старше 60 лет.

«Всего же на данный момент в Карелию поступило 63 292 доз вакцины «Спутник V», — уточнил Охлопков. — Республика Карелия находится в десятке лидеров и занимает седьмое место по темпам вакцинации по Российской Федерации, исходя из объёма поступивших вакцин».

Охлопков обратил внимание, что доля лиц старше 60 лет, охваченных вакцинацией, составляет более 40%. «По этому показателю Карелия также в пятёрке лидеров», — подчеркнул региональный министр.

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