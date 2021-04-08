Вашингтон, 8 апреля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Honda зарегистрировал в США новый товарный знак Trailsport. Патентный документ размещён в базе патентного ведомства США.

База патентного ведомства США Товарный знак Trailsport

Такое название может говорить о спортивном характере будущих новинок Honda. Вероятно, что эти авто будут предназначены для автолюбителей, ведущих активный образ жизни. Такие модели пользуются лучшим спросом на американском авторынке.

Ожидается, что под новым суббрендом будут производиться новый Ridgeline, CR-V, а также вседорожники Passport и Pilot. Однако официальных комментариев по этому поводу пока не было.

Ранее компания Honda представила спортивный кей-кар (компактный класс машин, появившийся в Японии после Второй мировой войны и по японскому законодательству подпадающий под льготные ставки налогообложения и страхования) Modulo X Version Z. Он станет последним в семействе S660.

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