Москва, 8 апреля, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерство просвещения РФ выделили более 130 млрд рублей на обновление инфраструктуры образовательных организаций, систем и сервисов, которые используют ученики и педагоги на период с 2021 по 2024 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Электронная школа

Об этом рассказал директор департамента цифрового государственного управления Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Цветков, выступая на пленарной сессии конференции «Цифровая трансформация системы образования: импортозамещение в сфере IT» 8 апреля 2021 года.

Деньги будут потрачены на то, чтобы обеспечить подключение школ и социально значимых объектов к сети Интернет, чтобы в школах была установлена российская базовая IT-инфраструктура для рабочих мест педагогов.

Кроме того, по словам Сергея Цветкова, Министерство просвещения оснащает образовательные организации средствами просмотра контента и доступа к контенту, а также исполняется федеральный проект «Цифровая образовательная среда» путем создания импортозамещающих образовательных сервисов как на бесплатной основе, так и на условиях возмещения российским IT-компаниям расходов за создание востребованного учителями контента.

Минпросвещения в лице и. о. директора ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» Людмилы Боковой подтвердило, что министерством делаются активные шаги по созданию цифровой образовательной среды, целью которой является создание современной инфраструктуры для участников образовательного процесса. При этом, по её словам, цифровая инфраструктура предусматривает интеграцию всех ресурсов, которые образовательные организации использовали ранее, с современными ресурсами, которые «должны красиво их дополнять».

Людмила Бокова декларирует обязательную верификацию образовательного контента, основываясь на последних достижениях науки и технологии, а также повышение эффективности образования с условием сохранения физического и психического здоровья учащихся и доступности образования.

Напомним, что на портале российских общественных инициатив (РОИ) размещена инициатива по отмене постановления правительства РФ от 7 декабря 2020 г. № 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС)», которая была вызвана опасениями со стороны родительской общественности в связи с внедрением в образовательных организациях цифровых технологий (обеспечение доступа к сети Интернет, создание кабельных и электронно-вычислительных систем, оснащение мультимедийным, компьютерным, презентационным оборудованием и соответствующим программным обеспечением) для трансформации процесса обучения школьников, а также развитием технологий по сбору, обработке и управления данными учеников и учителей, использованием дистанционных технологий и электронного обучения.