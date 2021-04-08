Абакан, , 13:49 — REGNUM Цианиды, медь и цинк обнаружили экологи в реке Белый Июс в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Лабораторные исследования провели в месте впадения реки Большая Сыя в реку Белый Июс, выше по течению реки Белый Июс и в районе села Ефремкино. Выявлено наличие в реке цианидов, меди и цинка, причём цианиды являются маркерным веществом действующих в этом районе хозяйствующих субъектов, уточнили в минприроды. Предельно допустимая концентрация (ПДК) цинка превышена до 2,7 раза, меди — до 30 раз.

Эту информацию передадут в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора.

По информации министерства, в зоне влияния обследованных объектов осуществляют деятельность предприятия, подлежащие федеральному государственному экологическому надзору. В зоне обследования действует золотодобывающее предприятие, специалисты минприроды настаивают на его внеплановой проверке.

Напомним, в конце марта в интернете появилось видео замора хариуса в реке Белый Июс в Ширинском районе Хакасии. Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту в республике была организована проверка. Результаты экспертизы рыбы пока ещё не готовы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии выясняют причину гибели рыбы в реке Белый Июс