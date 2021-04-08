Москва, , 14:12 — REGNUM Военное обострение в Донбассе, вызванное нарушением режима прекращения огня со стороны украинских боевиков, имеет политическую подоплеку. Об этом 8 апреля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Эксперт высказал мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому выгодно обострение конфликта с ДНР и ЛНР. Таким образом он не только отвлекает внимание население от проблем в экономике и здравоохранении, но и стягивает активную часть неонацистов на линию фронта.

«Господин Зеленский не особенно продвинулся по остальным трекам, которые есть на Украине, связанные с экономикой и здравоохранением. Поэтому он решил повторить маневр Петра Порошенко. Заключается он в следующем: у вас большое количество нацистов в городах и у вас проблемы с экономикой. Что вы делаете? Вы всех стягиваете на фронт — в городах они не нужны. И в это время вы можете принимать все, что угодно», — заявил Абзалов.

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