Ашхабад, , 13:46 — REGNUM Открытие логистического центра на территории портовой особой экономической зоны в Астраханской области обсудили представители Туркмении и российского региона, сообщили в пресс-службе ассоциации «Туркмен логистик».

Собеседники обсудили ассортимент и объем грузов, отправляемых из Туркмении в Россию и другие страны, а также перспективы развития транзитных перевозок.

Стороны отметили, что открытие логистического центра Туркмении в Астраханской области будет способствовать росту грузопотока по международному транспортному коридору «Север — Юг».