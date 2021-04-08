Афины , , 14:15 — REGNUM Использование Грецией ресурсов Фонда восстановления ЕС и морское пространственное планирование обсуждались в Афинах на встрече греческого министра окружающей среды и энергетики Костаса Скрекаса с послом Швеции в Греции Шарлоттой Саммелин 7 апреля. Об этом сообщает AMNA.

Скрекас отметил, что большинство «зеленых» инвестиций, которые будут поддержаны Фондом восстановления в Греции, будут сосредоточены на возобновляемых источниках энергии, хранении энергии, повышении энергоэффективности, защите биоразнообразия, рациональном использовании водных ресурсов и строительстве очистных сооружений в населенных пунктах с населением менее 2000 человек.

Саммелин обсудила перспективы двустороннего сотрудничества в области морского пространственного планирования и сообщила о намерении Стокгольмского университета пригласить греческих ученых в соответствующую лабораторию.

Она также выразила заинтересованность шведских компаний в сотрудничестве, связанном с управлением бытовыми отходами и строительством инфраструктуры возобновляемых источников энергии.