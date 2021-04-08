Москва, , 13:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин 8 апреля проведет несколько международных телефонных разговоров. Об этом 8 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня несколько международных телефонных разговоров (запланировано) у президента, мы будем вас информировать у них», — сказал он.

Также Песков добавил, что вечером у главы Российского государства намечены непубличные рабочие встречи в Кремле и напомнил, что основным мероприятием в четверг у президента РФ станет большое совещание по итогам реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов, которое он проведет из Кремля в режиме видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что «чёрным лесорубам» не удастся уйти от ответственности.