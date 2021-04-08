Варшава, , 13:44 — REGNUM Лидер действующего в Варшаве белорусского оппозиционного «Народного антикризисного управления» Павел Латушко анонсировал создание новой политической партии. Об этом он заявил в опубликованном 8 апреля обращении на канале YouTube.

Он пообещал «в ближайшее время» представить платформу новой политической партии. В интервью с самим собой на своём телеграм-канале Латушко пояснил: «Парламентско-президентская республика — лучший способ избежать повторения диктатуры в будущем. Инициирование создания партии — это также инструмент для давления на режим в настоящем, который демонстрирует нашу абсолютную веру в победу».

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«Важно приступить к созданию политической структуры еще до ухода Лукашенко, чтобы иметь возможность своевременно отреагировать на политический вакуум, который образуется после этого события, — сообщил Латушко. — Мы фактически работаем на опережение. Мы понимаем, что в текущих реалиях вряд ли возможно зарегистрировать партию, но заранее готовимся к тому, чтобы сделать это, как только в стране появятся политические и правовые условия. Скоро мы представим безопасную платформу для объединения единомышленников в будущую партию».

Латушко посчитал важным подготовиться «к сценарию, когда диктатор под влиянием внешних сил создаст свою партию и карманные партии для того, чтобы продемонстрировать псевдодемократию». Он подчеркнул: новая партия — это «инструмент для будущего этапа», а «НАУ продолжит фокусироваться на давлении на режим, принуждении его к выполнению условий белорусского общества и переговорам, а также на обеспечении стабильности в переходный период — и прекратит работу, как только страна получит нового, законно избранного президента».

Напомним, в марте сторонники незарегистрированного кандидатом в президенты экс-банкира Виктора Бабарико анонсировали создание оппозиционной партии «Вместе». До этого были заявления о создании ещё одной пропрезидентской политической партии, а также партии в поддержку Союзного государства России и Белоруссии (партия «Союз»).

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